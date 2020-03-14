مع تفشي كورونا.. عراقيون يحتجون على استمرار الرحلات الجوية في مطار النجف (صورة)

نظم محتجون عراقيون، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام بوابة مطار النجف الدولي، رفضا لاستمرار الرحلات الجوية، رغم تسجيل عدة إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأظهرت صور متداولة تجمع العشرات المواطنين أمام البوابة الرئيسة لمطار النجف الدولي، للضغط على السلطات بشأن منع الرحلات الجوية بشكل تام.

وسجلت محافظة النجف، 9 إصابات جديدة بالفيروس، توفي منها شخص واحد.

وتتواصل الرحلات الجوية من العراق إلى إيران، رغم تسجيل إصابات بالفيروس المتفشي في الجمهورية الإسلامية.

وتأتي تلك الاحتجاجات، بعد ساعات على انتقاد محافظ النجف لؤي الياسري، الإجراءات المتبعة في المنافذ الحدودية بشأن الفيروس.

ووجه خلال مؤتمر صحفي، نداءً إلى الحكومة الاتحادية لتوفير المستلزمات الضرورية، والإغلاق الكامل لمطار النجف.

وقال الياسري، إن ”دائرة صحة النجف تسلمت 300 مليون دينار (نحو 270 ألف دولار) فقط كدفعة للحد من أزمة كورونا“.