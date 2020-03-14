الأردن يوسع إجراءات مواجهة كورونا.. تعليق الدراسة والرحلات الجوية ووقف الصلاة في المساجد والكنائس

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، تعليق الدراسة والرحلات الجوية من وإلى المملكة، ووقف الصلاة في المساجد والكنائس، ضمن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس وزراء الأردن، عمر الرزاز، في بيان، إن حكومته قررت ”تعليق دوام المؤسسات التعليمية، من رياض الأطفال حتى الجامعات، اعتبارا من صباح غد الأحد ولمدة أسبوعين“.

كما أشار إلى ”تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة، ابتداء من يوم الثلاثاء 17 آذار 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري“.

ويستثنى من قرار الرحلات الجوية، ”البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، بما في ذلك الحجر الذاتي لمدة 14 يوما“.

وطالب جميع ”الأردنيين المتواجدين في الخارج، البقاء في أماكنهم“، أما الأردنيون في دول الجوار والمضطرون للعودة، فـ“بإمكانهم الدخول عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، ويخضعون لإجراءات وزارة الصحة“.

وضمن الإجراءات نفسها، قررت الحكومة الأردنية وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة، وتوجيه المواطنين بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية، بما فيها بيوت العزاء والأفراح.

وبتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس، أعلنت الحكومة إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها؛ كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة.

كما جرى وقف زيارة المستشفيات والسجون، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر.