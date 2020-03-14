مقتدى الصدر ينتقد إغلاق دور العبادة بسبب كورونا

انتقد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قرار إغلاق المراقد الدينية، ومنع أداء صلوات الجمعة، وتشديد الإجراءات فيها، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وللأسبوع الثاني على التوالي، توقف العتبة الحسينية صلاة الجمعة، تحسبا من تفشي الفيروس.

وقال الصدر، في تغريدة عبر ”تويتر“: ”أقف مندهشا لمّا أرى الغرب وترامب يدعو لجعل يوم غد يوم دعاء، وفي الشرق عطلوا صلاتهم جمعة وجماعة، وأوقفوا زياراتهم المخصوصة والعامة لمراقد المعصومين، بل وأغلقوا مراقدهم وما شاكل ذلك“، متسائلا: ”ما هذه المفارقة الغريبة العجيبة؟“.

وأردف: ”أيتمسكون بالدعاء والغيبيات ونتمسك بالدنيا والماديات، ونبتعد عن المعنويات، أنسيتم أنه بعد أيام تمر علينا ذكرى استشهاد باب الحوائج، فليكن هذا اليوم يوم دعاء عالميا نرفع فيه أيدينا إلى الله تعالى، بكافة أدياننا وتوجهاتنا، فالبلاء عالمي“.

وتابع الصدر: ”سنرفع أيدينا بالدعاء خاشعة، قلوبنا متواضعة، نفوسنا سجداً لله، ومنقادين له جل جلاله، ولو من سطوح منازلنا، إن كان الذهاب للكعبة المشرفة أو بيت المقدس أو التوجه لمراقد المعصومين صلوات الله عليهم أو المساجد ودور العبادة والكنائس والأديرة مخيفا للبعض، فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم واتقوا الله ولا تكونوا أيضا كالذين إذا رفع عنهم البلاء تغافلوا مرة أخرى عن ذكره ودعائه وتعظيمه جل جلاله“.

ويعكس حديث الصدر خلافا مع المرجعية الدينية العليا آية الله علي السيستاني، الذي منع الصلاة بمرقد الإمام الحسين في كربلاء، فيما بقيت صلاة الجمعة تقام في مسجد الكوفة، التابع للتيار الصدري.