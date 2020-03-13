كردستان العراق يحظر التجول في السليمانية وأربيل لمواجهة كورونا

فرضت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، حظرا للتجوال لمدة 48 ساعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان للوزارة فإنه ”سيتم فرض حظر على التجوال في مدينتي أربيل والسليمانية لمدة يومين، بدءا من منتصف ليلة اليوم الجمعة“.

بدوره أعلن محافظ السليمانية هفال أبوبكر إغلاق جميع الطرق بين مدينة السليمانية والأقضية والنواحي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن ”اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في محافظة السليمانية اجتمعت وأصدرت عدة قرارات للوقاية من الإصابة بالفيروس“.

وأضاف أبوبكر أن ”الوفود الدبلوماسية والطواقم الطبية والقوات الأمنية، ستكون مستثناة من حظر التجول، اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة ولغاية يوم 28/3/2020“.

وسجلت محافظة، السليمانية، اليوم الجمعة، 7 إصابات جديدة ليرتفع مجمل المصابين في الإقليم إلى 27 حالة.