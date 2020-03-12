أمريكا تشن ”ضربات انتقامية“ في العراق عقب هجوم قاعدة ”التاجي“

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت متأخر من ليل الخميس، تنفيذ ”ضربات دفاعية دقيقية“ ضد مواقع جماعات مدعومة من إيران في أنحاء العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن ”الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت 5 مواقع لتخزين الأسلحة تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في العراق“.

وأضاف البيان: ”نفذت الولايات المتحدة ضربات دفاعية دقيقة ضد مواقع جماعة كتائب حزب الله في أنحاء العراق“.

وأشار إلى ”منشآت تخزين الأسلحة المستهدفة تشمل منشآت كانت تضم أسلحة تستخدم لاستهداف قوات أمريكا والتحالف“.

وتابع أن الضربات كانت ”دفاعية ومتناسبة وكانت ردا مباشرا على التهديد الذي تشكله الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران“.

وقال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة نفذت ”ضربات انتقامية“ في العراق، ردا على هجوم صاروخي وقع الأربعاء، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني وإصابة 14 آخرين في قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.