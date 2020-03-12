أمريكا تشن ”ضربات انتقامية“ في العراق عقب هجوم قاعدة ”التاجي“

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت متأخر من ليل الخميس، تنفيذ ”ضربات دفاعية دقيقية“ ضد مواقع جماعات مدعومة من إيران في أنحاء العراق.
وقالت الوزارة في بيان إن ”الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت 5 مواقع لتخزين الأسلحة تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في العراق“.
وأضاف البيان: ”نفذت الولايات المتحدة ضربات دفاعية دقيقة ضد مواقع جماعة كتائب حزب الله في أنحاء العراق“.
وأشار إلى ”منشآت تخزين الأسلحة المستهدفة تشمل منشآت كانت تضم أسلحة تستخدم لاستهداف قوات أمريكا والتحالف“.
وتابع أن الضربات كانت ”دفاعية ومتناسبة وكانت ردا مباشرا على التهديد الذي تشكله الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران“.
وقال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة نفذت ”ضربات انتقامية“ في العراق، ردا على هجوم صاروخي وقع الأربعاء، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني وإصابة 14 آخرين في قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.
وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن أمريكا ”لن تتسامح مع هجمات على شعبنا أو مصالحنا أو حلفائنا“.
من جانبها، أفادت وسائل إعلام عراقية، بوقوع قصف جوي عنيف استهدف مواقع ومقرات عسكرية تابعة لكتائب حزب الله المدعومة من الحرس الثوري، بمنطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل.
وأضافت أن ”القصف استهدف 5 مواقع لحزب الله العراقي في محافظة بابل، وأن هناك تحليق كثيف للطيران فوق بابل وانفجارات عنيفة“.
وأشارت إلى أن ”الهجوم جاء للرد على مقتل اثنين من الجنود الأمريكيين وعنصر بريطاني الليلة الماضية بقصف استهدف قاعدة التاجي الواقعة شمال العاصمة بغداد“.
وفي السياق، ذكرت قناة إيرانية معارضة، فجر الجمعة، أن ضابطا برتبة عقيد في قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قتل في هجوم شنته الولايات المتحدة على مواقع تابعة لمليشيات الحشد الشعبي العراقي في محافظة بابل.
وأضافت قناة ”در“ المعارضة أن العقيد والعضو البارز في قوات الحرس الثوري سيامند مشهداني لقي مصرعه في الهجوم الأمريكي.