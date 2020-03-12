بسبب كورونا.. الوقف السني العراقي يفتي بجواز تعليق صلاة الجمعة‎

أصدر المجلس الإفتائي الأعلى في ديوان الوقف السُني في العراق، اليوم الخميس، فتوى بتعليق صلاة الجمعة في المساجد؛ خوفا من تفشي فيروس ”كورونا“.

وقال المجلس الذي يعتبر مؤسسة رسمية: ”ثبت أن هذا المرض (كورونا) من الأمراض المعدية، وقابل للانتشار، وتقرر طبيا أن التجمعات سبب أساسي في نقل المرض وانتشاره، لذا لا مانع شرعا من تعليق صلاة الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر في البيوت حتى تنجلي الكربة، وذلك دفعا للضرر عن الناس“.

وتأتي الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الدينية، بعد تسجيل العراق 79 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 8 حالات وفاة و20 حالة تعافٍ، وفق أرقام المؤسسات الرسمية.

وسجل العراق أول إصابة بكورونا في 24 فبراير/ شباط الماضي، وأول وفاة قبل نحو أسبوع.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا.

وحتى صباح الخميس، أصاب ”كورونا“ قرابة 127 ألفا في 124 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر 4700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.