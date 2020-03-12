كيف يمكن أن يؤدي ”كورونا“ إلى تهميش حزب الله في لبنان؟

رأت مجلة ”ناشيونال انترست“ الأميركية أن تفشي مرض ”كورونا“ في لبنان يمكن أن يؤدي إلى تهميش حزب الله الشيعي، الذي يعاني أصلا من تراجع نفوذه بشكل كبير؛ نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد العربي وتقلص المعونات المالية من إيران.

وأشارت، في تقرير، إلى أن حزب الله الذي يسيطر على وزارة الصحة وجزء كبير من الخدمات الطبية في لبنان، لن يكون بمقدوره التعامل مع انتشار فيروس كورونا؛ نتيجة مصاعبه المالية وتقلص مشاركته في الحكومة الجديدة.

ولفتت إلى أن انتشار ”كورونا“ في لبنان يشكل فرصة أمام الحكومة للتعامل مع هذا المرض بعيدا عن نفوذ حزب الله وكسب التأييد الشعبي في الشارع اللبناني.

وقال التقرير: ”يمكن أن تكون هذه الأزمة التي شملت وفاة مصابين اثنين حتى الآن، فرصة أمام الحكومة اللبنانية لدعم قاعدة الشرعية لها وتهميش حزب الله.“

ونقلت المجلة عن رئيس مركز المهمات الأميركي-اللبناني في واشنطن جان ابي نادر قوله: إن القطاع الطبي في لبنان يعاني من نقص كبير في الموارد المالية والفنية.

لكنه أوضح أن لبنان لديه طاقات بشرية مؤهلة للتعامل مع وباء كورونا، مشيرًا إلى أن ”الشعب اللبناني يمكنه أن يتوقف عن الاعتماد على الأحزاب في حاجاته الطبية، وخاصة حزب الله، في حال أظهرت الحكومة إرادة قوية لتقديم تلك الخدمات للشعب.“

واعتبر التقرير أن تفشي كورونا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، ويدفع الحكومة إلى قبول شروط صندوق النقد الدولي لتقديم معونة فنية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تراكم الديون إلى أكثر من 90 مليار دولار وتفشي الفساد.

ولفت إلى قرار الحكومة اللبنانية إغلاق الأندية والملاهي الليلية والمطاعم؛ لمنع انتشار الفيروس، إضافة إلى وقف جميع الرحلات الجوية من إيران، مشيرا إلى أنه على الرغم من منع دخول الإيرانيين إلى لبنان، إلا أن العديد من رجال الدين والطلاب الشيعة اللبنانيين لا يزالون يسافرون إلى إيران.“