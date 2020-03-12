26 قتيلا من الحشد الشعبي العراقي بضربات جوية شرق سوريا

قتل 26 من عناصر الحشد الشعبي العراقي وأصيب 15 آخرون جراء ضربة جوية في شرق سوريا ليل الأربعاء، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، في أعقاب هجوم استهدف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق أوقع قتلى.

وقبل الغارة التي وقعت قرب بلدة البوكمال الحدودية، أطلقت صواريخ على قاعدة عسكرية شمال بغداد؛ ما أدى إلى مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني.

ورصد المرصد السوري، أمس، قصفا نفذته 3 طائرات استهدف قاعدة الإمام علي ومنطقة الحسيان في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق، التي تتخذها الميليشيات الموالية لإيران مقرات عسكرية لها.

ورجح المرصد أن القصف نفذه التحالف الدولي الذي يقوم بعمليات ضد تنظيم داعش.