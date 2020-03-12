تركيا تعلن اتفاقها مع روسيا على تفاصيل وقف إطلاق النار في إدلب‎

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، إن مسؤولين أتراكا وروسا توصلوا بدرجة كبيرة لاتفاق بشأن تفاصيل وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية خلال محادثات في أنقرة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن خلوصي أكار قوله إن المحادثات مع الروس لا تزال مستمرة، وإن ”جميع القوات التركية في إدلب ما زالت في مواقعها“.

وصرح الوزير بأن ”تركيا ستواصل هجومها العسكري في إدلب إذا انتهك وقف إطلاق النار“.

واتفق البلدان الأسبوع الماضي على وقف لإطلاق النار يهدف لمنع تصعيد العنف في إدلب.

ووصل وفد روسي إلى أنقرة هذا الأسبوع لمناقشة التفاصيل التي تشمل ممرا أمنيا ودوريات مشتركة على الطريق ”إم4“ الاستراتيجي.