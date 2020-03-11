طائرات ”مجهولة“ تستهدف مليشيات عراقية في مدينة ”البوكمال“ السورية

استهدفت طائرات مجهولة عددا من الفصائل المسلحة العراقية، قرب الحدود العراقية السورية.

وقال مصدر عسكري عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”ضربة جوية نفذتها طائرات مجهولة، استهدفت عددا من الفصائل المسلحة العراقية، ومن جنسيات أخرى، قرب الحدود العراقية السورية، لكن الضربة تمت في العمق السوري، أي في الأراضي السورية وليست العراقية“.

وأضاف المصدر أنه ”وفقا للمعلومات الأولية، فإن المليشيات المستهدفة تقاتل في سوريا إلى جانب النظام، لكن لم يتحدد هويتها حتى الساعة، بسبب شدة الضربة، واستمرار تحليق الطيران الحربي المجهول“.

وقال مصدر أمني عراقي إن ”قوة في الحشد الشعبي، توجهت من محافظة الأنبار غربي البلاد، إلى الحدود العراقية السورية، للوقوف على الأضرار، ونقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة“.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بأن طائرات مجهولة ضربت أهدافا جنوب شرقي مدينة ”البوكمال“ الواقعة على الحدود مع العراق.

وأكدت الوكالة أن الضربة لم تسفر سوى عن أضرار مادية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعرض قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية، إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى مقتل وإصابة 12 عنصرا من جنود التحالف الدولي.

ورجح خبراء أمنيون، أن يكون القصف أمريكيًا للرد على مقتل وإصابة عدد من عناصر التحالف الدولي في بغداد.