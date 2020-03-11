 أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني في هجوم صاروخي على معسكر التاجي في العراق – إرم نيوز‬‎

أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني في هجوم صاروخي على معسكر التاجي في العراق

أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني في هجوم صاروخي على معسكر التاجي في العراق

المصدر: رويترز

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