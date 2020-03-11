ردا على اغتيال ناشطين عراقيين.. حرق مقر ميليشيا العصائب في ميسان (صور)‎

أقدم العشرات في محافظة ميسان، جنوب العراق، مساء اليوم الأربعاء، على حرق مقر مليشيا عصائب أهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزعلي، المدعوم من طهران.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”العشرات من المواطنين، أقدموا على حرق مقر مليشيا عصائب أهل الحق، بعد توجيه الاتهام لهم بقتل الفنان العراقي عبدالقدوس قاسم، والمحامي كرار عادل، الناشطين في الاحتجاجات الشعبية، مساء يوم الثلاثاء“.

وبين المصدر أن ”قوة أمنية كبيرة وصلت إلى مقر الحادث، بهدف تفريق المحتجين ومحاولة إطفاء النيران المشتعلة في مبنى مقر ميليشيا عصائب أهل الحق“.

وبين المصدر أن ”عددا آخر من المحتجين، تظاهروا أمام قيادة شرطة ميسان للمطالبة بإقالة قائد شرطة المحافظة والكشف عن قتلة الناشطين، فيما قامت القوة المكلفة بحماية القيادة، بتفريقهم بعد الحوار معهم، دون استخدام أي قوة أو عنف بحقهم“.

واغتال مسلحون مجهولون، يوم الثلاثاء، الفنان العراقي عبدالقدوس قاسم، والمحامي كرار عادل، الناشطين في الاحتجاجات الشعبية.

والفنان عبدالقدوس قاسم، من الناشطين في الاحتجاجات العراقية بشكل عام، والتظاهرات التي تشهدها محافظة ميسان بشكل خاص.

وتشهد المدن العراقية، موجة اغتيالات واسعة، تستهدف غالبًا محتجين وناشطين في التظاهرات الشعبية، وسط تحذيرات من انفلات الوضع الأمني.

وحسب مراقبين، فإن ما شهدته البلاد من حوادث اغتيال، بدت وكأنها حملات منظمة ضد الناشطين البارزين يراد بها بث الرعب والخوف وإثارة الذعر بين أوساط المحتجين، فيما تحوم شبهات حول تورط ميليشيات مسلحة مقربة من إيران بتلك الاستهدافات، خاصة أنها تتم في وسط المدن التي -غالبًا- ما تكون مأهولة بالمواطنين والقوات الأمنية.

ويتهم كثير من أنصار الاحتجاجات الشعبية بعض ميليشيات الحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقتل بدعم من إيران، غير أن تلك الميلشيات تنفي ذلك باستمرار.