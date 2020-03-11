قصف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية شمالي بغداد

أعلنت خلية الإعلام في العراق، اليوم الأربعاء، تعرض معسكر التاجي، الذي يضم قوات أمريكية إلى قصف بصواريخ كاتيوشا.

وقالت الخلية في بيان، إن ”عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي بدون خسائر“.

وأضاف البيان، إنه تم العثور على عجلة نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاث صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية“.

ومنذ مقتل سليماني، نهاية العام الماضي، تعرضت تلك القاعدة إلى قصف متكرر بصواريخ الكاتيوشا والهاونات، دون إعلان أية جهة مسؤوليتها عن ذلك.

ويُعتقد على نطاق واسع، أن فصائل مسلحة عراقية، تقوم بهذا القصف، كنوع من الانتقام لمقتل سليماني والمهندس، لكنها لا تريد تبني ذلك.