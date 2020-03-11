ظهور رئيس الوزراء الأردني بعد الكشف عن إصابته بـ“حزام ناري“ (صور)

ظهر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الأربعاء، متفقدا إحدى المؤسسات الرسمية في العاصمة عمان، بعد يوم واحد من الإعلان عن إصابته بمرض جلدي، وهو ”الحزام الناري“.

وجاء ظهور الرزاز بعد يوم من إعلان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إصابة الرزاز بـ“حزام ناري“، وذلك بعدما تعذر على الأخير حضور مناسبات رسمية من بينها جلسة البرلمان، وجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وكشفت صور نشرتها رئاسة الوزراء للرزاز خلال تفقده مركز الخدمات الحكومية الشامل في عمان، بينما بدا الرئيس يتمتع بصحة جيدة، ليقطع بذلك شائعات راجت بشكل حول إصابته بأمراض معدية.

وأعلنت الحكومة الأردنية رسميا مؤخرا تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطن أردني كان في رحلة سياحية إلى إيطاليا، وقد أعلنت عن حزمة إجراءات مشددة لمنع انتشار المرض، الذي وصل فعلا إلى عدد من الدول المجاورة للأردن.