السودان يعلق على المشاركة الأمريكية في التحقيق بمحاولة اغتيال حمدوك (فيديو)

أكد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، أن الاستعانة بالفريق الأمريكي في التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تأتي ضمن الاتفاقيات الدولية في مكافحة الإرهاب.

وأعلن صالح اليوم الأربعاء، القبض على عدد من المشتبه بهم، بينهم أجانب، في محاولة الاغتيال.

ونجا حمدوك، صباح الإثنين، من محاولة اغتيال أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، وتركت الحادثة صدى دوليا وإقليميا ومحليا واسعا.

وقال الوزير عقب نهاية اجتماع لمجلس الوزراء في الخرطوم، اليوم الأربعاء إن ”التحقيقات والتحريات ما زالت متواصلة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مشتبه بهم من ضمنهم أجانب“، دون أن يحدد جنسياتهم أو عددهم.

وأشار إلى وصول فريق تحقيق أمريكي لمساعدة السلطات السودانية في الكشف عن الحادثة.

وأضاف ”سينضم الفريق الأمريكي للتحقيقات؛ لأننا احتجنا إليهم فهم يملكون خبرات وأجهزة تقنية حديثة غير متوفرة لدينا“.

وتابع ”هذا النوع من الحوادث ليس لدينا سابق عهد به؛ فلا نعرف التفجيرات ولا السيارات المفخخة“.

وبدأ بالسودان في 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات؛ حيث يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف ”قوى إعلان الحرية والتغيير“، قائد الاحتجاجات الشعبية، الذي أطاح بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.