إعلام إسرائيلي يزعم إخضاع نصر الله للحجر الصحي بعد انتقال كورونا لمساعديه من نظرائهم الإيرانيين

زعمت تقارير إسرائيلية أن حسن نصرالله أمين عام تنظيم ”حزب الله“ اللبناني يخضع للحجر الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا أو تأمين حمايته من الإصابة بالفيروس.
ونقلت القناة الـ13 التلفزيونية الإسرائيلية تقريرا يفيد بأن نصر الله، يخضع للحجر الصحي لحمايته من التقاط فيروس كورونا من مسؤولين كبار في الحزب التقطوا الفيروس من إيرانيين مصابين.
من جهتها، ذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، الأربعاء، أن المسؤولين في حزب الله الذين أدخلوا الحجر الصحي بعد ثبوت التقاطهم الفيروس من نظراء إيرانيين، هم من الذين يلتقيهم نصر الله بحكم مسؤولياتهم، وأن إدخاله للحجر الصحي يستهدف حمايته من التقاط الفيروس.