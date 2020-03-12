إعلام إسرائيلي يزعم إخضاع نصر الله للحجر الصحي بعد انتقال كورونا لمساعديه من نظرائهم الإيرانيين

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زعمت تقارير إسرائيلية أن حسن نصرالله أمين عام تنظيم ”حزب الله“ اللبناني يخضع للحجر الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا أو تأمين حمايته من الإصابة بالفيروس. ونقلت القناة الـ13 التلفزيونية الإسرائيلية تقريرا يفيد بأن نصر الله، يخضع للحجر الصحي لحمايته من التقاط فيروس كورونا من مسؤولين كبار في الحزب التقطوا الفيروس من إيرانيين مصابين. من…