العراق .. سجن 3 أطباء مدانين بمعالجة جرحى ”داعش“

قضت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، بالسجن 6 سنوات، بحق 3 أطباء قدموا المساعدة لتنظيم داعش المتشدد.

وقال القضاء العراقي في بيان، إن ”المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية، أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات لثلاثة أطباء قاموا بمعالجة مصابي داعش في بيجي“.

وأضاف البيان أن ”المدانين اعترفوا في مرحلة التحقيق الأولي والابتدائي بأنهم أطباء وعملوا مع عصابات داعش الإرهابي في معالجة الإرهابيين في أحد المنازل في بيجي“.

وتابع ”المحكمة وجدت الأدلة كافية للحكم عليهم بالسجن لمدة 6 سنوات، وفقا لأحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005“.