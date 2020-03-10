اغتيال ناشطين عراقيين في محافظة ميسان

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، الفنان العراقي عبدالقدوس قاسم، والمحامي كرار عادل، الناشطين في الاحتجاجات الشعبية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الناشطين اغتيلا في منطقة الحي الصناعي وسط مدينة العمارة.

وأفادت بأن ”الشابين تعرضا لإطلاق نار من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية، وفارقا الحياة على الفور.

عبدالقدوس قاسم

وكرار عادل قتلوهم السفلة

ولكم العمارة انهجمت ياناس ياعالم

ولكم يادين يامذهب يحللكم قتل الشباب . pic.twitter.com/y8Ati0qji8 — محمد اسفار (@CAnnKn5FGVV0xrE) March 10, 2020

والفنان عبدالقدوس قاسم، من الناشطين في الاحتجاجات العراقية بشكل عام، والتظاهرات التي تشهدها محافظة ميسان بشكل خاص.

وتشهد المدن العراقية، موجة اغتيالات واسعة، تستهدف غالبًا محتجين وناشطين في التظاهرات الشعبية، وسط تحذيرات من انفلات الوضع الأمني.