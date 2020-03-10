العراق .. الصراع الشيعي الداخلي يعطل اختيار رئيس للحكومة

وصلت القوى السياسية العراقية الشيعية إلى مرحلة الانسداد السياسي، بسبب الخلافات فيما بينها، على اختيار رئيس الوزراء الجديد، مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة.

وتنتهي المهلة الدستورية في الـ 17 من الشهر الجاري، فيما يتوقع نواب أن يتم اختراق المهلة بسبب الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي.

في هذا الصدد، أكد السياسي العراقي أثيل النجيفي، أن ”الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي، هي مَن تُعطل وتؤخر تسمية رئيس الوزراء الجديد، فالقوى السياسية السنية والكردية، حتى اللحظة لم تشارك بحوارات اختيار رئيس الحكومة الجديد، وهي منحصرة بين القوى الشيعية فقط“.

وقال النجيفي لـ“إرم نيوز“، إن ”الخلاف داخل البيت السياسي الشيعي، هو خلاف على المصالح، وعلى كيفية إدارة الدولة، وهذا الخلاف يظهر للعلن، مع كل تشكيل حكومة عراقية جديدة“.

وأضاف النجيفي أن ”القوى السياسية، تعودت دائما على اختراق الدستور العراقي، فخرق المهلة الدستورية أصبح أمرا طبيعيا، خصوصا أنها خُرقت عشرات المرات، طيلة السنوات السابقة، وعمق الخلافات الحالية سوف يدفع القوى السياسية الشيعية إلى خرق المهلة بكل تأكيد“.

من ناحيته، أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن ”الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي، مازالت مستمرة وهي خلافات عميقة، ويصعب حلها بسهولة خصوصا أن كل جهة تريد أن تكون هي الممثل لهذا البيت أو المكوّن“.

وأوضح المطلبي لـ“إرم نيوز“ أن ”الاجتماعات بين قادة البيت السياسي الشيعي مستمرة، ومتواصلة منذ أيام ولغاية الساعة، من أجل التوصل إلى اتفاق وتوافق على قضية تشكيل الحكومة واختيار شخصية لرئاسة الوزراء، لها قبول سياسي وشعبي“.

ورأى المطلبي أن ”منصب رئاسة الوزراء، هو من استحقاق المكوّن الشيعي، لهذا فالحوارات الحالية شيعية فقط، لكن بعد اتفاق وتوافق الكتل الشيعية على شخصية محددة، سوف يتم مناقشة القوى السنية والكردية، على هذا الترشيح وأخذ رأيها، لكن لغاية الآن الخلافات والاختلافات مستمرة داخل البيت السياسي الشيعي“.