حمدوك بعد محاولة اغتياله: لا عودة للوراء والتغيير حتمي

قال رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبدالله حمدوك، بعد ساعات من محاولة اغتياله بهجوم إرهابي في العاصمة الخرطوم، إنه لا عودة للوراء والتغيير حتمي.

وأضاف ”أن ما حدث اليوم من تفجير خاسر وهجوم إرهابي غادر، لم يكن يستهدف رئيس الوزراء في شخصه، بل يستهدف مشروع التغيير الذي بذل الشعب السوداني من أجل تحقيقه الغالي والنفيس، وما رئيس الوزراء إلا جندي مخلص لشعب عظيم، تدافع للذود عن مشروعه في التغيير عبر ثورة مُلهمة واصطفافٍ مبهر“.

وأشار حمدوك في بيان ممهور بتوقيع سكرتيره الصحفي، البراق النذير الوراق، إلى أن الشعب السوداني اندفع بعد أن ذاع نبأ استهداف موكب رئيس الوزراء بالتفجير والرصاص من قبل قوى إجرامية آثمة، ليقول كلمته عبر المواكب وبالكلمة والصوت العالي أن لا عودة للوراء، وأن التغيير خيار حتمي لا خيار بعده، مهما ادلهمَّت الخطوب أو تزايدت المحن أو تكالب وتربَّص الممانعون.

وشكر رئيس مجلس الوزراء، باسمه وباسم الشعب السوداني، الدول والمنظمات والمؤسسات التي ساندت السودان جراء التفجير الإرهابي الفاشل، والهجوم الغادر الذي تعرَّض له موكبه صباح اليوم الاثنين وهو في طريقه لأداء عمله.

وذكر أن الحادثة أظهرت تماسك الشعب السوداني ووثوق عُرى مكوناته الحية في وجه قوى الظُلم والغدر والإرهاب، والتي لا تتجاسر إلا في العتمة، وتُخيفها وترعبها أضواء الحرية والديمقراطية الكاشفة لكل غدَّارٍ خؤون.

وحيا حمدوك الحركات المسلحة والقوى السياسية السودانية التي أعلنت مواقفها بلا مواربة ضد كافة أشكال الإرهاب وضد القوى الظلامية التي تحاول تعطيل التغيير وكبح عجلة التحول الديمقراطي الذي دفع الشعب السوداني ثمنه من دماء بناته وأبنائه الخُلَّص.

ودانت دول عربية وغربية وإفريقية ومنظمات دولية واقليمية، محاولة اغتيال رئيس الوزراء، وأكدت دعمها للحكومة الانتقالية في البلاد.

وتسلم حمدوك في ٢١ اغسطس/ آب الماضي، رئاسة الوزراء بعد الإطاحة بنظام البشير في ١١ أبريل/ نيسان الماضي الذي حكم البلاد لثلاثين عاما.