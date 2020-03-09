 مجلس الأمن والدفاع السوداني يدين محاولة اغتيال حمدوك – إرم نيوز‬‎

مجلس الأمن والدفاع السوداني يدين محاولة اغتيال حمدوك

مجلس الأمن والدفاع السوداني يدين محاولة اغتيال حمدوك

المصدر: رويترز

دان مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الإثنين، محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بينما كان في طريقه إلى عمله في وقت سابق اليوم بالعاصمة الخرطوم.

وقال المجلس في بيان إنه قرر ”الاستعانة بالأصدقاء بما يسهم في كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة“.

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