مجلس الأمن والدفاع السوداني يدين محاولة اغتيال حمدوك

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

دان مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الإثنين، محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بينما كان في طريقه إلى عمله في وقت سابق اليوم بالعاصمة الخرطوم. وقال المجلس في بيان إنه قرر ”الاستعانة بالأصدقاء بما يسهم في كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة“.