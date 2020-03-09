تعايش نادر لا يخلو من تعقيدات.. الأمريكان يقيدون حركة الروس في شمال سوريا

أظهرت مقاطع فيديو عديدة اعتراض القوات الأمريكية في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا، لحركة الدوريات الروسية في المنطقة، حيث تتعايش القوتان وسط تعقيدات وتوترات، إذ يسعى كل طرف إلى إثبات وترسيخ نفوذه، دون أن يصل الأمر إلى صدام مباشر قد يطيح بالتفاهمات الهشة بينهما.

وفي أحدث الوقائع بهذا الصدد، أظهر تسجيل مصوّر نشره اليوم الإثنين، موقع ”نورث برس“، المتخصص في تغطية أخبار شمال شرق سوريا، قيام دورية أمريكية بمنع رتل عسكري روسي من متابعة المرور على الطريق الدولي الذي يربط مدينتي حلب والقامشلي، أو ما يسمى طريق ”إم فور“.

وأوضح تقرير الموقع؛ أن رتلا روسيا كبيرا كان قادما من حلب على طريق ”إم فور“ اضطر إلى التوقف في بلدة تل تمر، التابعة لمحافظة الحسكة، بعد أن اعترضته دورية أمريكية وطلبت منه تغيير مساره، مشيرا إلى أن الرتل الروسي غير بالفعل مساره وسلك الطريق المتاخم للحدود التركية الذي يمر من بلدة أبو راسين مرورا بمدن الدرباسية وعامودا، وصولا إلى القامشلي حيث القاعدة الرئيسة للقوات الروسية في المنطقة.

وفي أكثر من مرة، منعت القوات الأمريكية الدوريات الروسية من الوصول إلى مناطق حقول النفط في الحسكة، ومن التجول في مناطق معينة.

ووفقا لنورث برس، فإن هناك اتفاقا بين القوات الروسية والأمريكية، يقضي بأن تسلك القوات الروسية الطرق المتاخمة للحدود التركية، دون الامتداد إلى عمق الأراضي السورية في شمال شرق البلاد، حيث توجد القوات الأمريكية.

وتعد سوريا هي البلد الوحيد، الذي تتواجد فيه قوات روسية وأمريكية في بقعة جغرافية ضيقة، إذ يرى خبراء أنّ ”الوضع غير مرشّح للتحسّن في المستقبل القريب“ مع وجود مصالح متناقضة، مشيرا الى أن الطرفين ”يتعايشان في حالة من التوتر، وهو ما يؤدي إلى حوادث“.

وفي حين تسعى موسكو من خلال تحركات مقلقة لواشنطن إلى دفع القوات الأمريكية كافة إلى مغادرة سوريا لإعادة تثبيت النظام في كل البلاد، والضغط على قوات سوريا الديموقراطية للتفاوض مع النظام السوري، فإن واشنطن، من جانبها، تقول أنها باقية لضمان عدم عودة داعش وحماية حقول النفط، وتشير إلى أن الوجود العسكري سيكون له دور مؤثر أثناء التفاوض بشأن أية تسوية سياسية محتملة.

ورغم تصريح سابق للناطق الرسمي باسم التحالف الدولي ضد داعش ”مايلز كاغينز“ بوجود تنسيق وتبادل للرسائل مع القوات الروسية حول تحركات الطرفين في المنطقة لعدم التصادم، إلا أنه نوه لوجود ”تعقيدات كثيرة“ في ظل التواجد الروسي بالمنطقة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، قد قال الشهر الماضي، إن ”آليات فض النزاع مع القوات الأمريكية تعمل وهي فعالة جدا، في سوريا“، موضحا أن ”ثمة تفاهما واضحا بشأن العمليات التي ينفذها الطرفان في كل منطقة“، ”والحديث يدور فعليا عن التنسيق بينهما“.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا منذ العام 2014، في إطار التحالف الدولي دعما لقوات سوريا الديمقراطية في مواجهة تنظيم داعش، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشرين الأول (أكتوبر) سحب كافة قواته، لكنه وبعد اعتراضات من الكونغرس ووزارة الدفاع الأمريكية أبقت واشنطن على نحو 600 جندي في المنطقة.

وشنت تركيا إثر ذلك عملية عسكرية وهو ما أجبر الأكراد على الاستنجاد بدمشق وموسكو التي نشرت قواتها في شمال شرق سوريا، وأبرمت اتفاقا مع أنقرة يقضي بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من المناطق الحدودية مع تركيا إلى عمق 30 كليومترا، وتسيير دوريات مشتركة قرب الحدود، وهو ما جعل القوات الروسية على تماس مع القوات الأمريكية، لتتداخل مناطق انتشارهما، ما يؤدي الى احتكاكات وتوترات، بين الحين والآخر.

ويروي سكان محليون مشاهداتهم لحوادث تكاد تكون يومية حول توترات تحدث بين آليات عسكرية بعضها ترفع العلم الروسي، وبعضها الآخر ترفع العلم الأمريكي، إذ يصف الخبراء هذا التعايش بين القوتين بالوضع الاستثنائي.

وما يزيد من تعقيد الوضع هو انتشار القوات الحكومية السورية كذلك في المنطقة، وتواجد قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، والتي تسيطر فعليا على تلك المناطق، فضلا عن وجود القوات التركية في المنطقة الحدودية الممتدة من رأس العين وحتى مدينة تل أبيض، شرق نهر الفرات.

وتداول رواد الإنترنت قبل أسابيع مقطعا مصورا يظهر مدرّعة روسية تحاول تجاوز آلية أمريكية على الطريق قبل أن تنحرفا معا خارجه بعدما حاولت المدرعة الأمريكية منعها، في مشهد شبيه بألعاب الفيديو.

وبات اعتياديا، وفق وكالة فرانس برس، مشاهدة جنود روس يتابعون عبر المنظار تحركات القوات الأمريكية، والعكس صحيح، وهو مؤشر على الحذر الشديد للقوتين من الوقوع في فخ الصدام المباشر الذي قد يخرج عن السيطرة.