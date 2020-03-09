وصفتها بأنها ”جريمة مكتملة الأركان“.. النيابة السودانية تبدأ التحقيق في محاولة اغتيال حمدوك

أعلنت النيابة العامة في السودان، اليوم الإثنين، أن استهداف موكب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ومحاولة اغتياله، استهداف لكل النظام الانتقالي الدستوري القائم في البلاد، و“جريمة مكتملة الأركان“، فيما أعلنت بدء التحقيق في الحادثة.

وأفادت النيابة في بيان، بأن ”محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء عمل تم التخطيط له بصورة احترافية، سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان، وهو بذلك يشكل جريمة ضد الدولة مكتملة الأركان بموجب نص المواد (50 و 51) من القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الإرهاب لسنة 2001 وقانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986“.

وأعلنت النيابة البدء في التحقيقات، عبر إدارة الأدلة الجنائية بالشرطة وكل أجهزة الدولة المعنية والبحث الجنائي للقبض على الجناة.

وأضاف البيان: ”منذ 18 كانون الأول/ديسمبر 2018، وحتى سقوط النظام السابق في 11 نيسان/أبريل الماضي، كانت كل المسيرات سلمية ولم تشهد البلاد خلال ثلاثين عاما أية أعمال تفجيرات، ولأول مرة تبدأ هذه الظاهرة بعد سقوط النظام السابق“.

وقالت إن ”أجهزة الدولة المختلفة ستواصل التحقيقات والرصد ومواجهة أي عمل إرهابي بالحزم اللازم، وفق أحكام القانون، وستواصل النيابة العامة بشجاعة ومهنية عالية التحقيقات في كل قضايا رموز النظام السابق، وخاصة قضايا العنف والقتل خارج نطاق القضاء والجرائم ضد الإنسانية وممارسة عمليات القتل والسجن والإرهاب التي وقعت في مواجهة المتظاهرين السلميين“.

وناشدت النيابة السودانية، جميع المواطنين بالتحلي بالوعي اللازم والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مبينة أن ”الإرهابيين لا أخلاق لهم ولا قيم لهم، فهم شرائح مرفوضة إنسانيا وأخلاقيا واجتماعيا“.

وأشار البيان إلى أن تفكيك التنظيمات الإرهابية والخلايا التابعة لها هي من أولويات الأجهزة الشرطية والأمنية، وكل أجهزة الدولة ذات الصلة.

وتسلم حمدوك منصب رئيس الوزراء، في 21 آب/أغسطس الماضي، كأول رئيس وزراء يعقب حكم الرئيس عمر البشير بعد ثلاثين عاما (1989 – 2019).