مصر تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

أدانت وزارة الخارجية المصرية محاولة الاغتيال التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في الخرطوم، اليوم الإثنين، معربة عن ارتياحها لفشل المحاولة الآثمة ونجاته.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله والقضاء عليه.

وكان حمدوك تعرض لمحاولة اغتيال، في وقت سابق اليوم الإثنين، في الخرطوم.

وبعد المحاولة الفاشلة، بعث حمدوك برسالة طمأن فيها الشعب، إذ كتب على حسابه الموثق في فيسبوك: ”أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وبصحة تامة. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي“.