السودان.. حزب البشير يعلق على محاولة اغتيال حمدوك‎

دان حزب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، يوم الإثنين، محاولة اغتيال رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك التي وقعت صباح الإثنين، ووصف الحادثة بأنها ”لا تشبه قيم الشعب السوداني“.

وقال الرئيس المكلف لحزب ”المؤتمر الوطني“، إبراهيم غندور، إن ”ما تعرض له رئيس الوزراء اليوم من محاولة اغتيال بغض النظر عمن يقف وراءها، أو من يحاول الاستفادة منها هي حادثة دخيلة على المجتمع السوداني وقيم تسامحه وتماسكه المجتمعي“.

وأضاف في بيان: ”ندين ما حدث ويجد منا كل الشجب وندعو أن يسلّم الله وطننا وشعبنا من الفوضى ومستنقع الفتن”.

وحمل غندور الحكومة ”مسؤولية بسط الأمن، ومنع البلد من الانحدار إلى الفوضى، في ظل الضائقة الاقتصادية وتردي الخدمات الذي تشهد البلاد“.

وطالب الجهات المختصة بالكشف عما وصفها بـ“خيوط المؤامرة التي تريد جر السودان لمستنقع الدماء والفتن“، على حد قوله.

وتسلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، منصبه رئيسا لمجلس الوزراء في الـ 20 من آب/ أغسطس الماضي كأول رئيس وزراء للسودان، بعد سقوط نظام عمر البشير الذي ظل حاكما للبلاد لثلاثين عاما.