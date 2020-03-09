نجاة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال (صور)

أفاد مراسل ”إرم إنيوز“ بأن موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استهدف بسيارة مفخخة، اليوم الاثنين، تحت جسر ”كوبر“ بالخرطوم.
وقال مدير مكتب حمدوك لـ ”إرم نيوز“ إن رئيس الوزراء نجا من محاولة اغتيال رغم أن سيارته تدمرت بالكامل.
وكتبت زوجة حمدوك، منى عبد الله، على صفحتها في فيسبوك: ”محاولة تفجير حمدوك قبل دقائق . حمدوك بخير ولم يصب. شيء واحد يجب أن يعلمه الجبناء.. إذا ذهب حمدوك سياتي ألف حمدوك من بعده.. هذه الثوره لن تتوقف أبدا“.
وقال التلفزيون السوداني إن حمدوك نُقل إلى مكان آمن، بينما أغلقت قوات الأمن منطقة الانفجار.