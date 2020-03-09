نجاة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال (صور)

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أفاد مراسل ”إرم إنيوز“ بأن موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استهدف بسيارة مفخخة، اليوم الاثنين، تحت جسر ”كوبر“ بالخرطوم. وقال مدير مكتب حمدوك لـ ”إرم نيوز“ إن رئيس الوزراء نجا من محاولة اغتيال رغم أن سيارته تدمرت بالكامل. وكتبت زوجة حمدوك، منى عبد الله، على صفحتها في فيسبوك: ”محاولة تفجير حمدوك قبل دقائق…