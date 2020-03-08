العراق.. مقتل متظاهر وإصابة 28 إثر مواجهات مع قوات الأمن في بغداد

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مساء اليوم الأحد، مقتل متظاهر وإصابة 28 آخرين بحالات اختناق وجروح، إثر مواجهات مع قوات الأمن وسط العاصمة بغداد.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، إن ”متظاهرًا قتل وأصيب 28 آخرون بجروح وحالات اختناق إثر تجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في ساحة الخلاني، وسط بغداد”.

وأوضح الغراوي أن ”متظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما دفعها للرد عليهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع“.

وكان مصدر طبي، قد أفاد في وقت سابق اليوم بأن ”16 متظاهرًا أصيبوا بحالات اختناق وجروح في مواجهات مع قوات الأمن، وسط بغداد“.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس العراقي، برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتول مناصب رسمية سابقًا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.

ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين، والتي يتهمونها بـ“الفساد وهدر أموال الدولة“.