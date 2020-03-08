السودان يطالب مصر وإثيوبيا بالعودة لمفاوضات سد النهضة للوصول إلى ”اتفاق مرض“

كشفت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، تفاصيل ما جرى خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في القاهرة حول سد النهضة.

وقالت الوزارة في بيان إن السودان ”أبدى تحفظه على مشروع القرار الخاص بسد النهضة الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري نظرًا لعدم التشاور مع حكومة السودان بشأنه وقبل إيداعه أعمال المجلس“.

وأضافت أن“مشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية الولايات المتحدة، والبنك الدولي، في واشنطن للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث، حول عملية الملء والتشغيل للسد“.

وأشار البيان إلى أن السودان ”تقدم بمقترح لتعديل نص مشروع القرار بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تصعيد الخلاف والاستقطاب الذي لا يخدم الهدف المنشود في الاتفاق على خريطة طريق تخدم المصالح المائية للدول الثلاث، وتؤمن لها متطلبات التنمية المستدامة.

وتابع:“لكن جمهورية مصر العربية رفضت إدخال أي تعديل على نص مشروع القرار، الأمر الذي دفع السودان لإبداء تحفظه“.

وناشدت الوزارة كلًا من مصر وأثيوبيا، العودة إلى المفاوضات للوصول لاتفاق ”مرض، والابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير سلبًا على عملية التفاوض“.

وفي السياق، أعلنت الخارجية المصرية، يوم الأحد، في بيانيين منفصلين، أن الوزير سامح شكري سلم الرئيس العراقي، وملك الأردن رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، شاكرا موقفهما الداعم لمصر في قرار الجامعة العربية الصادر الأربعاء.

وكانت جامعة الدول العربية، أقرت، الأربعاء، قرارًا قدمته مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي، يؤكد على ”حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية“.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في ختام الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة العربية، إن القرار ”يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي“.

وفي السياق، بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ”العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول مجمل العلاقات بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك“، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء السودان، اليوم الأحد.

وأكد الجانبان على“استمرار التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة المقبلة بشأن كافة الملفات الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين“، وفقًا للوكالة.