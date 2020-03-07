إغلاق دوائر حكومية ومزارات دينية.. العراق يوسّع إجراءات احتواء كورونا

أعلنت السلطات العراقية، السبت، عن سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، بينها إغلاق دوائر حكومية ومزارات دينية وإيقاف تسيير رحلات القطارات بين بغداد ومدن الجنوب.

وقال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة (تابعة للداخلية) اللواء نشأت إبراهيم الخفاجي، في بيان، إنه ”تقرر توقف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة أسبوع“، لكنه أفاد بأن ”الحالات الإنسانية والحرجة مستثناة من القرار“.

كما قررت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كورونا في محافظة المثنى (جنوب)، ”غلق جميع المزارات الدينية في المحافظة لمدة 15 يوما“.

وأضافت الخلية، وفق ما أورده التلفزيون الحكومي، أنها قررت حصر دخول مدينة السماوة (مركز محافظة المثنى) عبر بوابة واحدة فقط ليتسنى فحص الداخلين إليها.

من جانبها، أعلنت وزارة النقل العراقية، إيقاف حركة القطارات بين العاصمة بغداد وصولا إلى محافظة البصرة أقصى الجنوب.

وقالت الوزارة في بيان، إن القرار يسري اعتبارا من السبت ولغاية إشعار آخر، دون تحديد تاريخ معين.

بدورها، قالت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان، إنها أوقفت أعمالها اعتبارا من الأحد ولمدة أسبوع.

وسجل العراق 47 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص قدموا من إيران، توفي منهم 4 مرضى، فيما تعافي 4 آخرون، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.

واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 آذار/ مارس الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيها من السفر إلى تلك الدول وهي الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.