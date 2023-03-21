البرهان يحذر: السياسيون يتحملون مسؤولية الانقلابات العسكرية

وشدد البرهان في خطاب جماهيري بشمال كردفان، الثلاثاء، على ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة لكل القوى السياسية والسودانيين، مؤكدًا أن القوات المسلحة لا تنحاز لأي طرف من الأطراف وستدعم التحول الديمقراطي بعيدًا عن العمل السياسي.

وأضاف "الكرة الآن في ملعب السياسيين أن يستمعوا للآخر.. موقفنا في الجيش هو دعم المسار الجاري الآن ولن نتراجع عنه".

واتفق البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" مع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، على الترتيبات النهائية للعملية السياسية التي بدأت في الـ 5 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتشكيل حكومة يقودها المدنيون في الـ 11 من أبريل/ نيسان المقبل.

وأكد البرهان أن العسكريين خرجوا من العملية السياسية، وأن القوات المسلحة ستحرس السودان والأنظمة الديمقراطية وستدافع عن الوطن، ودعا قادة المجموعات العسكرية كافة للخروج من العمل السياسي سواء كان في الجيش أو الدعم السريع أو الشرطة أو الحركات المسلحة.

وترفض قوى الحرية والتغيير -الكتلة الديمقراطية – التي تضم عددًا من القوى السياسية، التي تشكلت عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في الـ11 من أبريل/ نيسان 2019، إلى جانب بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، والحزب الاتحادي الديمقراطي، برئاسة محمد عثمان الميرغني، الاتفاق الإطاري الممهد لحكومة مدنية.

ومنح مدنيو الاتفاق الإطاري "حركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل"، حق المشاركة في العملية السياسية، بينما ترفض "الكتلة الديمقراطية" المشاركة في العملية السياسية مشترطين مشاركة جميع قوى المجموعة في العملية.