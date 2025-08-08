المرصد: مسيرة إسرائيلية تستهدف مقرا للأمـن الداخلي في مدينة السلام بريف القنيطرة

مجلس الأمن يبحث "خطة احتلال غزة" يوم السبت

مجلس الأمن المصدر: رويترز
إرم نيوز
08 أغسطس 2025، 5:20 م

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا يوم السبت، لمناقشة الخطة الإسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين غربيين.

ويأتي الاجتماع بناء على طلبات قدمتها دول عدة في مجلس الأمن.

ردود فعل دولية ترفض الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة

ردود فعل دولية ترفض الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة

 وكانت الخطة قوبلت باستهجان عربي ودولي، وفي وقت سابق من اليوم الجمعة وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطة بأنها "تصعيد خطير".

وقال متحدث باسم غويتريش في بيان إن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة. إن هذا القرار يشكّل تصعيداً خطيراً، ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".

