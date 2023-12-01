إسرائيل تعلن الإفراج عن 30 معتقلاً فلسطينياً ضمن الدفعة السابعة

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم الجمعة الإفراج عن 30 معتقلاً فلسطينياً ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى التي تم الاتفاق عليها خلال الهدنة مع حركة حماس.

وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان لها أنه تم إطلاق سراح الفلسطينيين من سجون في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والقدس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيتونيا غربي رام الله قبيل الإفراج عن المعتقلين ودارت اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين تخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وذكرت مصادر أن الدفعة السابعة للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية تضم 8 أسيرات من مناطق داخل الخط الأخضر.