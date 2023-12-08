مقاطع مصورة تسجل دوي انفجارات قرب السفارة الأمريكية في بغداد

سُمع دوي انفجارات بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد في وقت مبكر من اليوم الجمعة وانطلقت صفارات الإنذار تدعو الناس إلى الاحتماء، وفقا لمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان الحادث تم التحقق منها من قبل مصدر مطلع.

ولم يرد المتحدثون باسم السفارة بعد على طلبات التعليق.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت أنظمة الدفاع الجوي للسفارة قد تم تفعيلها أو ما إذا كانت هناك أضرار.

وتعرضت القوات الأمريكية في القواعد العسكرية في العراق وسوريا لأكثر من 70 هجوما منذ منتصف أكتوبر، أعلنت جماعات مسلحة عراقية المسؤولية عنها، إلا أن البعثات الدبلوماسية لم تواجه مثل هذه الهجمات.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن أي هجوم على السفارة الأمريكية اليوم الجمعة، والذي وقع حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.