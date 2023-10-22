5 وكالات تابعة للأمم المتحدة تحذر: الوضع في غزة "كارثي"

حذرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، السبت، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات "كارثيا"، مؤكدة أن المستشفيات "تضيق" بالجرحى، وأن الأطفال "يموتون بوتيرة مقلقة".

وقالت الوكالات الخمس، وهي منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان، إن "الوضع الإنساني في غزة كان بائسا" قبل النزاع الذي اندلع إثر هجمات السابع من الشهر الحالي التي شنتها حركة حماس على إسرائيل.

وأضافت: "إنه اليوم كارثي"، داعية المجتمع الدولي إلى "القيام بالمزيد" لمساعدة سكان غزة.