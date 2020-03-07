برلماني لبناني: نعيش الساعات الأخيرة قبل إعلان التعثر عن تسديد الديون

قال عضو البرلمان اللبناني آلان عون على ”تويتر“ اليوم السبت، إن لبنان يعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثره عن تسديد ديونه، بينما يجتمع رئيس البلاد ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان قبيل الإعلان الرسمي في وقت لاحق اليوم.

وكانت مصادر أبلغت ”رويترز“ أمس الجمعة، بأنه من المتوقع أن يعلن لبنان اليوم عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب تخلف فوضوي عن السداد.

وسيعلن رئيس الوزراء حسان دياب قرار لبنان بشأن السندات الدولية في الساعة السادسة والنصف مساء (1630 بتوقيت غرينتش) قبل يومين فقط من الموعد المقرر لسداد الدولة المدفوعات المستحقة لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من مارس/آذار.