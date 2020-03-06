واقعة تهديد الشركة الكورية في العراق تتفاعل.. عبدالمهدي يجري وساطة لحل الأزمة

تكشفت أهداف الزيارة المفاجئة لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة جنوبي العراق.

وأعلن عبدالمهدي قبل يومين ”الغياب الطوعي“، لكنه ظهر سريعًا اليوم في ميناء الفاو الكبير، فيما كشفت وسائل إعلام ومصادر محلية عن أهداف الزيارة التي تتعلق بإقناع الشركة الكورية باستئناف عملها في الميناء، بعد تهديدها من قبل فصائل مسلحة، وهو ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت القصة منذ أيام، عندما قالت مصادر محلية في البصرة إن شركة دايو الكورية أوقفت أعمالها في الميناء على خلفية تهديد فصائل مسلحة لها، للحصول على موارد مالية وعقود عمل، فضلاً عن قطع الطرق المؤدية إلى الميناء عبر تحشيد عشرات المتظاهرين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن ”جهات اقتصادية لها ارتباطات حزبية قامت بتنظيم التظاهرة؛ من أجل تجديد عقود شركاتهم في الميناء، حيث قامت تلك الجهات بحشد أهالي قضاء الفاو للخروج بتظاهرة وقطع الطريق، من خلال بث إشاعة أن شركة دايو الكورية جلبت عمالة أجنبية وترفض تشغيل العاملين من أهالي القضاء.

بدورها، أشارت مصادر عراقية، تحدثت لـ“إرم نيوز“، إلى أن رئيس الوزراء المستقيل كان في مهمة إلى الكوادر المتقدمة للشركة الكورية؛ لإقناعها باستئناف أعمالها في 4 مشاريع داخل الميناء، كانت توقفت خلال الأيام الماضية؛ بسبب تهديد فصائل مسلحة، خاصة في ظل غياب القوات الأمنية النظامية، وسيطرة جماعات مسلحة على أعمال الميناء بشكل تام“.

وأضافت المصادر أن ”عبدالمهدي عقد اجتماعاً مع المسؤولين في الشركة، وكان شرطهم الوحيد الحصول على ضمانات تتعلق بأمن أفرادهم لاستئناف الأعمال في الميناء، وعدم تكرار التهديدات التي طالتهم، أو الخروج من العراق بشكل نهائي، وإنهاء العقود الموقعة بين الجانبين، خاصة وأنها تتضمن توفير الحماية التامة“.

وبشأن الاستجابة لتلك الشروط، قالت المصادر إن ”عبدالمهدي بالفعل استجاب بشكل تام، وأوعز بزيادة أفواج الحماية على طريق الميناء والطرق الأخرى؛ للحيلولة دون تعرض الشركات العاملة هناك إلى أي تهديد مماثل“.

ويمثل ميناء الفاو الكبير عصب الاتفاقية العراقية – الصينية التي وقّعها عادل عبدالمهدي العام الماضي، وأثارت الجدل بشأن غموض بنودها، وعدم عرضها على البرلمان على رغم المبالغ المالية الكبيرة التي تضمنتها.

وأشعلت تلك الوقائع غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث طالب ناشطون ومدوّنون بتثبيت الأمن والاستقرار في مدينة البصرة النفطية، والسماح للشركات العاملة هناك بممارسة مهامها دون مضايقات أو استهداف، فيما اتهم بعض المغردين ميليشيات عصائب أهل الحق بالتسبب في ذلك عبر الشركات التابعة لها في الميناء.

تهديدات لشركة دايو الكورية العاملة في ميناء الفاو اخرجت عادل عبدالمهدي من عزلته الطوعية لتطمين واقناع الشركة بمواصلة العمل! pic.twitter.com/HECzuR1SGH — ALI KHALAF (@alikhalafbs) March 6, 2020

وقال الناشط حسين الشريفي: إن ”عادل عبدالمهدي يزور محافظة البصرة من أجل تفقد أوضاع ميناء الفاو بعد تعرض الكوادر الأجنبية التي تشرف على عمل مشاريع في الميناء إلى اعتداءات من قبل ميليشيات العصائب بهدف أخذ المشاريع من الشركات الأجنبية“.

عادل عبدالمهدي يزور محافظة البصرة من أجل تفقد أوضاع ميناء الفاو بعد تعرض الكوادر الأجنبية التي تشرف على عمل مشاريع في الميناء إلى اعتداءات من قبل ميليشيات العصائب بهدف أخذ المشاريع من الشركات الأجنبية. يا تفقد الإجراءات الصحية يا بطيخ.#البصرة — حسين الشريفي (@hussei97n) March 6, 2020

فيما قال الناشط في التظاهرات علي ظاهر: ”هاي مُشكلة كلش قوية ومو هينة.. إذا فعلا طلعت الشركة وما گدر يقنعهم.. معناها راح ينهان من الشعب والحكومات إلي بعده.. لأن بوقته طلعت.. والعراق صرف مبالغ خيالية على ميناء الفاو.. لهذا ما لازم يطلعون“.

هاي مُشكلة كلش قوية ومو هينة … اذا فعلا طلعت الشركة وما گدر يقنعهم .. معناها راح ينهان من الشعب والحكومات الي بعده .. لان بوقته طلعت .. والعراق صرف مبالغ خيالية على ميناء الفاو .. لهذا مالازم يطلعون — ???????????? علـي ثانــِي (@alithesecond1) March 6, 2020

كما طالب عشرات المغردين بضرورة مواجهة تلك الفصائل، والقضاء على سيطرتها على الموانئ العراقية منذ سنوات، والاستيلاء على مواردها، دون قدرة الأجهزة المعنية على ضبط ذلك.

الاتفاقيه الصينيه راح تتنفذ غصبا ماعلى اكبر شارب لسبب واحد ان الصين وشرق اسيا اقتصادهم مرتبط بهاي الاتفاقيه طريق الحرير مايمر اله عن طريق ميناء الفاو الكبير والاراضي العراقيه . الصين صرفت ٥٠٠ مليار لطريق الحرير والعراق مفتاح هذا الطريق فالقضيه قضيه حرب وجوديه بين الصين وامريكا — ali (@aliassas4) March 2, 2020

زيارة عبدالمهدي الى البصرة أريد لها ان تظهرعلى انها زيارة لمتابعة الإجراءات ضد كورونا ولكنها في الحقيقة زيارة عاجلة لتدارك مشكلة إيقاف شركة دايو الكورية DAEWOO E&C لأعمالها في 4 مشاريع كبرى تتعلق بميناء الفاو قبل يومين بسبب تعرض كادرها الكوري الى إعتداء من قبل جهات مسلحة. — allaaa73 (@allaaa73) March 6, 2020

وبعد الزيارة، قال عبدالحسين الهنين، مستشار عبد المهدي، إن نسب الإنجاز وصلت إلى 30%.

وأضاف الهنين في تصريحات صحفية، أن ”المشروع حظي باهتمام بالغ في البرنامج الحكومي لما يشكله من أهمية قصوى في اقتصاد العراق”، مشيراً إلى أن ”الحكومة عملت بكل جهدها من أجل إنجاز مراحل مهمة من المشروع بالمدد الزمنية المحددة رغم العقبات التي وضعت أمامها“.

وأضاف أن ”المشروع يتطلب دائما إجراءات استثنائية على كل المستويات حتى يرى النور في ربيع 2022″. حيث يعتبر إكمال هذا المشروع الركيزة الأساسية ليكون العراق رابطا للتجارة العالمية بين الشرق والغرب“.