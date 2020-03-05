العراق.. هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد‎

قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، إن قصفًا صاروخيًا استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، قرب السفارة الأمريكية.

وقالت المصادر إن ”القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء، كان عبارة عن صاروخين، سقط واحد منهما في نهر دجلة، فيما سقط الثاني، بالقرب من محيط السفارة الأمريكية”.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن ”إطلاق الصواريخ كان في الساعة العاشرة تمامًا، حيث توقيت إغلاق البوّابات أمام حركة السير”، وأشارت إلى أن “قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، ومنعت من الاقتراب من الصواريخ، تحسبًا للطوارئ، فيما باشرت قوة أمنية أخرى بالبحث عن منصات إطلاق الصواريخ في المناطق المحيطة بالخضراء”.

بالتزامن تعرضت منطقة المنصور، غربي العاصمة إلى قصف بقذائف الهاون. وذكر مصدر محلي لـ“إرم نيوز“ إن ”عدة قذائف هاون سقطت بالقرب من مقر الشرطة الاتحادية في شارع البيجية بمنقطة المنصور غربي العاصمة“.