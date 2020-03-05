أول تعليق قانوني على الحكم بقضية الأميرة هيا بنت الحسين

نشرت وكالة رويترز ما قالت إنه بيان قانوني من محامي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، اليوم الخميس، تعليقا على حكم أصدره قاض بريطاني في قضية الأميرة هيا بنت الحسين.

وجاء في البيان الذي أصدره محامو الشيخ محمد بن راشد: ”بصفتي رئيسا للحكومة، لم أتمكن من المشاركة في عملية تقصي الحقائق التي قامت بها المحكمة.. وأدى ذلك لإصدار حكم ’تقصي حقائق’ يخبر بالضرورة جانبا واحدا من القصة“.

وقال إن قرارا يسمح بنشر الأحكام لا يصب في صالح حماية أبنائه ”من التغطية الإعلامية، وهي الحماية التي يتمتع بها الأطفال الآخرون في قضايا الأسرة في بريطانيا“.

وبحسب بيان مشترك أصدرته المحكمة العليا في وقت سابق، فإن هذه القضية ”لا تتعلق بطلاق أو أمور مالية“.