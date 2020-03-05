مصر تتحفظ على موقف السودان حيال مشروع قانون يدعم ملف سد النهضة

رفضت وزارة الخارجية المصرية التعليق على ما تداولته مواقع محلية بشأن تحفظ السودان على مشروع القرار الذي تقدمت به الخارجية المصرية لمجلس وزراء الخارجية العرب، ويطالب بدعم القاهرة والخرطوم في ما يخص سد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن مصر تتحفظ على الرد في هذا الوقت على موقف السودان من مشروع القرار، وذلك بسبب حساسية الوضع السائد في البلاد، دون توضيح منه لطبيعة الموقف الرسمي المصري، ودون تأكيد أو نفي لما ورد.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، ذكرت أن السودان تحفظ على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب.

ونفت الوكالة على لسان أحد المصادر قول الجانب السوداني إن القرار ليس في مصلحتها ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، مُبديًا تخوفه مما قد ينتج عنه هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية.

يذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كان قد أعلن أمس الأربعاء، عن إصدار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري قرارا مهما قدمته مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية.