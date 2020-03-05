وفد من حركة فتح يصل غزة لـ“تفعيل المصالحة“

ذكرت مصادر محلية فلسطينية، مساء الأربعاء، أن وفدا من حركة فتح يضم نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد ابو عمرو، وعضو اللجنة المركزية روحي فتوح، توجه إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ”ايرز“ شمال القطاع.

وكان وفد من حركة فتح ضم عضو اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح، واللواء إسماعيل جبر، زارا قطاع غزة في فبراير الماضي، وعقدا لقاءات تنظيمية مع قيادة وكوادر حركة فتح في غزة، وعدد من الفصائل تمهيدا لوصول وفد منظمة التحرير لقطاع.

وفي ذات السياق، كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة ”فتح“ الفلسطينيتين عزام الأحمد، عن طلب حركة حماس عقد لقاءات مع مسؤولين روس في موسكو.

وقال الأحمد إن لقاء وفد حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف، جاء بطلب من الحركة، بحسب إذاعة صوت فلسطين (رسمية).

والأحد الماضي، أعلنت حماس عن وصول وفدها برئاسة هنية إلى العاصمة موسكو، في زيارة تستمر يومين.

وفي اليوم التالي، التقى هنية بلافروف، وبحثا 3 ملفات رئيسية، هي ”المصالحة الفلسطينية، وصفقة القرن، والعلاقات الثنائية بين الطرفين“، وفق بيان صحفي لحماس.

وأشار الأحمد إلى ”الاهتمام الروسي بالقضية الفلسطينية، خصوصًا ملف المصالحة، على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير، ونرحب بأي جهد لإنهاء الانقسام“.

وأكد الأحمد ”استعداد توجه وفد المنظمة إلى قطاع غزة، حال إعلان حركة حماس موافقتها على عقد اللقاء“.

ولفت إلى أن ”التصريحات الصادرة مؤخرًا عن قادة حماس بشأن تحقيق المصالحة تقود لدراسة حقيقة الموقف بدقة، خاصة مع حديثهم عن ضرورة وقف الحملات الاعلامية، وهم الذين لم تتوقف حملاتهم خلال الفترة الماضية“.

وفي هذا الصدد، أوضح أنه ”أبلغ الجانب المصري بالاستعداد لعقد أي لقاء (للمصالحة) في إطار الاتفاقات والتفاهمات التي تمت برعاية مصرية“.