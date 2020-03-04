 ”سانا“: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف القنيطرة – إرم نيوز‬‎

”سانا“: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف القنيطرة

”سانا“: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف القنيطرة

المصدر: فريق التحرير

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن الدفاعات الجوية تصدت لـ“عدوان إسرائيلي“ على ريف القيطرة الجنوبي الغربي.

وأضافت الوكالة أن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي تم من فوق الأجواء اللبنانية والجولان السوري المحتل.

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