”سانا“: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف القنيطرة

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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن الدفاعات الجوية تصدت لـ“عدوان إسرائيلي“ على ريف القيطرة الجنوبي الغربي. وأضافت الوكالة أن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي تم من فوق الأجواء اللبنانية والجولان السوري المحتل.