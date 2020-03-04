العبادي يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق

أطلق رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، الأربعاء، مبادرة للخروج من المأزق السياسي في البلاد، وذلك بعد أن اعتذر رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، عن التكليف بتشكيل حكومة جديدة.

وقال العبادي في بيان صدر عنه، إن ”خارطة الطريق تتمثل بأن يكلّف رئيس الجمهورية شخصية مستقلة كفؤة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوما، لتشكيل حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الانتقالية على أن لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسلمها المسؤولية“.

وأضاف أن ”مهام الحكومة الأساس هي إجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامي (بعثة الأمم المتحدة) وبتاريخ أقصاه 2020/12/31، وضبط الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن إلى العدالة، وحياد القرار الوطني“.

وبشأن مشاركة الأحزاب في الحكومة، رأى رئيس الوزراء السابق أن ”يلتزم رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني، وإشراك الكفاءات المهنية من الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان إشراك الجمهور بإدارة المرحلة الانتقالية“.

كما نصت المبادرة على ”تشكيل لجان خاصة ثلاثية الأطراف من الحكومة واليونامي والمتظاهرين، للإشراف على إجراء الانتخابات ولجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الأمن، وإعادة بسط الأمن بالمحافظات“.

يذكر أن العراق يعيش منذ خمسة أشهر وضعا سياسيا مرتبكا إثر استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وإخفاق المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي.

وتصاعدت حدة الخلافات السياسية بشأن تشكيل الحكومة، بعد استقالة رئيسها السابق عادل عبدالمهدي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إثر الاحتجاجات الشعبية، التي تطالب بالعدالة الاجتماعية والحياد في المواقف، وإنهاء النفوذ الإيراني في البلاد.