أردوغان يتوقع وقفا لإطلاق نار في إدلب بعد لقائه بوتين

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن تسفر محادثاته هذا الأسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن التوصل سريعا إلى وقف لإطلاق نار بمنطقة إدلب بشمال غرب سوريا.

وقال أردوغان بخطاب ألقاه في أنقرة قبيل زيارته موسكو غدا الخميس لإجراء محادثات مع بوتين، إنه ”على الاتحاد الأوروبي دعم تحركات تركيا الهادفة إلى حل النزاع في سوريا إذا أرادت وضع حد لأزمة الهجرة“.

واتهم الرئيس التركي، الدول الأوروبية وبينها اليونان بـ“الدوس على حقوق الإنسان عبر ضرب وإغراق زوارق وحتى إطلاق النار على المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا من تركيا بعدما فتحت أنقرة حدودها أمامهم“.

وكثف الجيش التركي ومقاتلو المعارضة السورية، هجماتهم في إدلب ضد قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.