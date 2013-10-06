مستوطنون يهاجمون مخيم الجلزون والإحتلال يعتقل 9 مواطنين

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عشرات المستوطنين هاجموا عدة منازل في المخيم وحطموا زجاج نوافذها وأثاروا حالة من الهلع في صفوف الاطفال والنساء والشيوخ