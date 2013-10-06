مستوطنون يهاجمون مخيم الجلزون والإحتلال يعتقل 9 مواطنين

رام الله- (خاص) من محمود الفروخ
هاجم العشرات من مستوطني 'بيت ايل' المتطرفين منازل مواطنين في مخيم الجلزون المجاور للمستوطنة شمال مدينة رام الله.
وقال شهود عيان أن عشرات المستوطنين يحمل بعضهم أسلحة رشاشة، هاجموا بالحجارة والزجاجات الفارغة عدة منازل لمواطنين من مخيم الجلزون وحطموا زجاج نوافذها وأثاروا حالة من الهلع في صفوف الاطفال والنساء والشيوخ، كما حاولوا إحراق عدد من السيارات قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على مغادرة المنطقة.
وإعتقلت قوات الإحتلال الاسرائيلي تسعة مواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وذكرت مصادر أمنية محلية أن قوات الإحتلال إقتحمت مدن رام الله والبيرة وبلدة ابو ديس شرق القدس والخليل وسط إطلاق كثيف للنيران وإعتقلت المواطنين التسعة بحجة أنهم مطلوبين.