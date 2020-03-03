 ميركل تدعو لإقامة مناطق آمنة في شمال سوريا – إرم نيوز‬‎

ميركل تدعو لإقامة مناطق آمنة في شمال سوريا

ميركل تدعو لإقامة مناطق آمنة في شمال سوريا

المصدر: رويترز

قال مشاركان في اجتماع للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع زملائها المحافظين من أعضاء البرلمان، اليوم الثلاثاء، إنها أبلغتهم بتأييدها لإقامة مناطق آمنة في شمال سوريا، حيث تواجه تركيا مع روسيا أزمة آخذة في التفاقم.

وأضاف المصدران، وهما من البرلمان، أن ميركل انتقدت كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لرفضه المشاركة في اجتماع رباعي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف خفض التصعيد في سوريا.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله، إن بوتين بحث الوضع في منطقة إدلب السورية، خلال اتصال هاتفي مع ميركل.

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