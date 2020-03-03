بعد 8 سنوات… سوريا تعلن إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق

أعلنت سوريا، اليوم الثلاثاء، إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق، وذلك بحضور وفد ليبي رفيع المستوى، إيذانا بعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بعد 8 سنوات من القطيعة.

وقال نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، خلال مراسم إعادة افتتاح السفارة رسميا، إن ”عودة العلم الليبي مرفرفا في سماء سوريا مقدمة طبيعية لعودة أعلام أخرى“.

وأضاف المقداد، أن ”العلم السوري سيرتفع قريبا في سماء ليبيا“، مشددا في الوقت نفسه على أن ”النضال ضد الإرهاب سيستمر، وأن السيناريو السوري لا يختلف عن الليبي إلا في التفاصيل“.

وشدّد على أن ”القرار السوري هو تحرير كل ذرة تراب من الأرض السورية“، مشيرا إلى أن ”قرار سوريا أيضا هو دعم الأشقاء الليبيين؛ لتحرير الأرض الليبية من مغتصبي الأرض، فالعدو واحد فإذا انهزمت تركيا في طرابلس فهي هزيمة لها في سوريا، وإذا انهزمت في سوريا فهي هزيمة لها في طرابلس“.

وتابع: ”ثقة سوريا الكاملة بالأصدقاء الروس وهي غير قابلة للتشكيك وهم يعملون مع سوريا في إطار القانون الدولي وتنفيذ الشرعية الدولية وفي إطار تنفيذ قرارات استانا ومعركتنا واحدة ضد الإرهاب، وهذا يشكل الأبعاد التي ستجري عليها أي مباحثات قادمة بين الأصدقاء الروس والطرف الآخر“.

وجاءت هذه الخطوة اللافتة، غداة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية وعلى وجه الخصوص في مواجهة التدخل والعدوان التركي على البلدين.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، استقبل أمس، وفدا ليبيا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج.

وبحث اللقاء آخر التطورات في سوريا وليبيا، والمعركة التي يخوضها البلدان ضدّ الإرهاب والتدخلات الخارجية بكافة أشكالها، وفق وكالة الأنباء السورية.

وأضافت الوكالة، أنّه ”تم التأكيد على أنّ ما يحدث في سوريا وليبيا واحد، وأن الحرب ضد الإرهاب ليست معركة البلدين فقط، خاصة وأنها ستحدد مصير المنطقة في مواجهة المشاريع التي تحاول بعض الدول فرضها عليها عبر أدواتها، وعلى رأسها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي باتت سياساته القائمة على استخدام الإرهاب لتحقيق مصالح سياسية هي العامل الأساس في زعزعة استقرار المنطقة ككل“.