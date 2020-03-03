روسيا تأمل خفض مخاطر المواجهة مع تركيا وترفض الاتهامات بارتكاب جرائم حرب بسوريا

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تأمل في خفض مخاطر الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا إلى الحد الأدنى رغم اقتراب جنود البلدين من بعضهم بعضا في منطقة إدلب.

وصدرت التصريحات الروسية بعد يوم من دخول القوات الحكومية السورية وبمساعدة روسيا مناطق في مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الشرطة العسكرية الروسية دخلت سراقب أيضا.

وردا على سؤال عن مخاطر المواجهة، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين ”نأمل أن نتمكن من خفض خطر (المواجهة المباشرة مع تركيا) إلى الحد الأدنى بفضل الاتصال الوثيق بين جيشي البلدين“.

وذكر بيسكوف أن هناك مناقشات لعقد قمة محتملة بشأن سوريا بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا.

ورفض الكرملين، اليوم اتهامات من الأمم المتحدة لروسيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا العام الماضي، قائلا إن محققي الأمم المتحدة ليسوا في وضع يسمح لهم بمعرفة ما يحدث على الأرض هناك.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: ”نرفض بشدة هذه الاتهامات، من الواضح أن لجنة واحدة لا يمكن أن يكون لديها معلومات يُعول عليها بشأن ما يحدث على الأرض“.

وخلص تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن روسيا، الحليف الرئيس للحكومة السورية ضد مقاتلي المعارضة والجماعات المتشددة، نفذت ضربات جوية استهدفت سوقا شعبية ومخيما للنازحي؛ ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.