تركيا تعلن إسقاط طائرة حربية سورية في إدلب

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء إن طائرة حربية تابعة للقوات الحكومية السورية أُسقطت في إطار هجوم عسكري تقوده تركيا في شمال غرب سوريا لصد قوات الرئيس بشار الأسد.
وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء قد قالت في وقت سابق اليوم إن القوات التركية استهدفت طائرة حربية سورية في إدلب.
وأضافت وزارة الدفاع التركية أن الطائرة الحربية التي تم إسقاطها ”من طراز إل-39“. دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وبدأت تركيا هجوما عسكريا في شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي لصد قوات الحكومة السورية الساعية لاستعادة المنطقة التي تمثل آخر معقل لقوات المعارضة في البلاد.