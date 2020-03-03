ظريف يبحث مع نظيره العراقي مكافحة ”كورونا“

حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ظريف مع الحكيم، بحسب بيان لوزراة الخارجية الإيرانية، الاثنين.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال العلاقات الثنائية والتدابير الواجب اتخاذها لمكافحة الفيروس، وتعزيز العلاقات التجارية.

وأضاف أن الوزيرين بحثا أيضًا التطورات الأخيرة في المنطقة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق 27 منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/ فبراير الماضي، غالبيتهم عائدون من إيران.

وتعد إيران، وفق تقارير إحدى أبرز البؤر التي شهدت انتشارا لافتا لفيروس كورونا، مما دعى دول لاسيما خليجية وعربية لاتخاذ تدابير شملت منع السفر.