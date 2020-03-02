عريقات: من فاز في الانتخابات الإسرائيلية ”الاستيطان والضم والأبارتيد“

أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاثنين ”فوز الاستيطان والضم والأبارتيد“ في الانتخابات الإسرائيلية التشريعية.
وأكد عريقات أن ”نتنياهو قرر أن استمرار الاحتلال والصراع هو ما يجلب لإسرائيل التقدم والازدهار“.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين أنه ”فاز“ في الانتخابات بعد أن أظهرت الاستطلاعات الأولية للانتخابات التشريعية تقدمه على خصمه زعيم حزب ”أزرق أبيض“ الجنرال السابق بيني غانتس.
وقال نتنياهو المتهم بقضايا فساد في تغريدة على تويتر عن النتائج ”إنه انتصار كبير لإسرائيل“، وذلك بعدما أظهرت استطلاعات لثلاث قنوات أن الكتلة اليمينية ستحصل على 60 مقعدا، وستكون بحاجة إلى مقعد واحد لتشكيل الحكومة بغالبية 61 نائبا، من أصل 120 في الكنيست .