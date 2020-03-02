عريقات: من فاز في الانتخابات الإسرائيلية ”الاستيطان والضم والأبارتيد“

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أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاثنين ”فوز الاستيطان والضم والأبارتيد“ في الانتخابات الإسرائيلية التشريعية. وأكد عريقات أن ”نتنياهو قرر أن استمرار الاحتلال والصراع هو ما يجلب لإسرائيل التقدم والازدهار“. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين أنه ”فاز“ في الانتخابات بعد أن أظهرت الاستطلاعات الأولية للانتخابات التشريعية تقدمه على خصمه زعيم حزب…